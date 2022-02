PSG-Real : Benzema et Neymar, Daniel Riolo retourne sa veste

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très pessimiste quant aux chances du PSG contre le Real Madrid il y a encore deux semaines, Daniel Riolo a soudainement changé d’avis.

Il y a encore quelques jours, Daniel Riolo était extrêmement pessimiste pour le Paris Saint-Germain avant le choc contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais alors que le grand rendez-vous approche, le consultant de RMC commence doucement mais surement à retourner sa veste, et il l’assume totalement. Dans l’After Foot, le journaliste a reconnu que la probable absence de Karim Benzema, qui ne sera quoi qu’il arrive pas à 100 % changeait beaucoup de chose. De plus, le fait que Neymar sera sans doute sur le banc au coup d’envoi de ce match entre le PSG et le Real Madrid incite également Daniel Riolo à l’optimisme, lui qui pense que Mauricio Pochettino a trouvé une bonne formule à reconduire lors du match à Lille avec Lionel Messi à la pointe de l’attaque et Kylian Mbappé sur l’aile gauche.

Daniel Riolo optimiste pour le PSG contre le Real

Vous êtes d'accord avec Kylian Mbappé ? Messi doit jouer dans l'axe comme face à Lille ? ⬆️ pic.twitter.com/Q6axPT6qan — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 7, 2022

« Au vu des absences probables au Real Madrid même si Mendy annonce son retour, il y a du pessimisme en ce qui concerne Benzema, je crois de plus en plus au PSG pour ce match aller. Alors qu’il y a deux semaines ou un mois c’était très flou mais je commence à croire de plus en plus au gros match du Paris Saint-Germain mardi soir. Dans ce combat d’individualités que l’on a décrit car ce n’est pas le jeu collectif qui sera mis en avant, si Neymar ne démarre pas, ça va enlever un mal de tête à Pochettino sur le positionnement de Messi. Et pour moi ce sera favorable que Mbappé soit en haut à gauche, que Messi soit en pointe et que Di Maria jouera à droite s’il est apte. Petit à petit, je sens que ça monte au club » a analysé Daniel Riolo, qui devient au fil des jours de plus en plus optimiste pour le Paris SG alors que se profile le choc face au Real Madrid le 15 février prochain au Parc des Princes.