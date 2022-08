PSG : Rashford à Paris grâce à une offre monstrueuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG, qui souhaite toujours recruter un attaquant d’ici la fin du mercato, n’a pas abandonné la piste Marcus Rashford.

Après s’être attaché les services d’Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims pour près de 30 millions d’euros, le Paris Saint-Germain souhaite toujours s’attacher les services d’un second joueur offensif. Mauro Icardi va partir ou tout du moins rester avec les indésirables, et Arnaud Kalimuendo a été vendu à Rennes, ce qui signifie que le PSG doit recruter un sixième attaquant afin de combler les trois postes offensifs que se partagent actuellement Mbappé, Neymar, Messi, Sarabia et Ekitike. La priorité du club de la capitale se nomme toujours Marcus Rashford, comme indiqué ce lundi par le Times. Le média britannique affirme que le champion de France en titre ne lâche pas d’une semelle l’international anglais, dont le contrat avec Manchester United expirera en juin prochain.

Une offre XXL du PSG pour Marcus Rashford ?

La semaine dernière, Erik Ten Hag a fermé la porte à un départ de Marcus Rashford et en interne, Manchester United a fait savoir que seule une offre folle pourrait conduire au départ de l’international anglais. Pris aux mots, le Paris Saint-Germain est en mesure de combler les attentes des Red Devils dans ce dossier. Et pour cause, le média britannique affirme que Paris va formuler une « méga offre » à Manchester United afin de s’attacher les services de Marcus Rashford, à qui un contrat de très longue durée va être proposé. Les discussions se poursuivent entre le Paris SG et l’entourage de Marcus Rashford et elles sont très positives, l’international anglais voyant d’un très bon œil un départ de Manchester United pour le PSG. En privé, Luis Campos ne cache pas son excitation à l’idée de recruter Marcus Rashford, qu’il juge comme l’un des meilleurs attaquants européens et pour qui sa mauvaise passe est principalement dû à une mauvaise utilisation à Manchester United ces dernières années.