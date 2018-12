PSG : Ramsey demande à Paris d'attendre quelques jours

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Pisté par le Paris Saint-Germain en vue du mercato hivernal, Aaron Ramsey a encore la tête à Arsenal.

En plein Boxing Day, Aaron Ramsey a sûrement d'autres chats à fouetter chez les Gunners. Plus tellement titulaire sous les ordres d'Unai Emery, avec qui il a tout de même délivré six passes décisives et marqué un but en 16 matchs de Premier League, le milieu de 28 ans se retrouve au cœur de l'actualité du mercato. À six mois de la fin de son contrat, il faut dire que l'international gallois attise les convoitises des plus grands clubs européens. À commencer par le PSG. En quête de plusieurs renforts dans son entrejeu en janvier prochain, le club de la capitale française s'intéresse de près à Ramsey. Un intérêt qui pourrait faire mouche dès cet hiver, sachant qu'il refuse de prolonger chez les Gunners, à l'instar de Rabiot à Paris ? Pas si sûr, si l'on en croit les dires de la société qui gère les intérêts du joueur...

« Nous ne sommes pas autorisés à discuter avec des clubs vis-à-vis d’Aaron jusqu’en janvier. Donc tout ce qui est dit jusqu’à présent n’est que de la spéculation », a avoué, sur Foot Mercato, Avid Sports, qui calme donc les ardeurs du PSG pour Ramsey, alors que le Bayern Munich et la Juventus sont aussi sur les rangs. Du moins pour quelques jours.