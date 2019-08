PSG : Rakitic ajouté dans l'offre à 130ME pour Neymar, Tuchel dit banco !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si l'agent d'Ousmane Dembélé a annoncé mercredi midi que l'attaquant français n'envisageait pas de quitter le FC Barcelone, il se pourrait bien qu'un accord qui convienne à tout le monde soit trouvé dans le cadre d'un possible transfert de Neymar. Selon L'Equipe, ces dernières heures, le Paris Saint-Germain et le Barça se seraient rapprochés avec une offre que Thomas Tuchel aurait validée. Le club catalan propose le prêt d'Ousmane Dembélé, qui ne quittera donc que provisoirement le FC Barcelone, le transfert d'Ivan Rakitic, ainsi qu'un chèque d'un peu plus de 130ME.

Pour l'instant, le PSG souhaite connaître la décision finale d'Ousmane Dembélé afin d'aller plus loin dans la discussions sur cette offre du Barça et le quotidien sportif affirme que les deux clubs ont décidé de se donner un nouveau délai supplémentaire avant de faire un choix ferme et définitif. Du côté de Neymar, même si on continue à jouer le jeu avec le Paris SG en matière de marketing, il est évident que le désir de partir n'a pas baissé d'un millimètre, le clan Neymar laissant le soin au PSG et au Barça de s'entendre sans trop faire de bruit. Reste à savoir ce que fera la star du Paris Saint-Germain si aucune solution n'intervient.