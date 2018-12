PSG : Rabiot va se gaver, le Barça veut la peau d'Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A chaque jour ses révélations supposées sur le dossier Adrien Rabiot, même si toutes ces rumeurs vont dans le même sens, à savoir le départ pour zéro euro du milieu de terrain français du Paris Saint-Germain. Si le presse espagnole que Véronique Rabiot freine encore les ardeurs du FC Barcelone, grandissime favori pour accueillir le joueur formé au PSG, en Italie on ne se gêne pas pour faire connaître la manière dont le Barça a réussi à faire basculer le clan Rabiot. En effet, alors que la Juventus lorgnait aussi sur Adrien Rabiot, les dirigeants du club turinois ont vite compris que leurs dirigeants barcelonais avaient fait de ce transfert une affaire presque personnelle suite au départ de Neymar au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017.

Furieux que Nasser Al-Khelaifi lui pique la star brésilienne, le Barça estime qu'en allant chercher gratuitement celui qui est un des chouchous du patron du PSG il pourrait infliger un terrible coup à NAK. Pour cela, la Juventus a appris que le club catalan avait scellé un accord pour un salaire annuel de 13ME avec Adrien Rabiot, et cela en plus d'une grosse prime à la signature. Du côté de la Vieille Dame, on refuse évidemment de s'aligner sur un tel salaire pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui n'a pas encore prouvé sa capacité à aligner les grosses prestations.