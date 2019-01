PSG : Rabiot s'en va, Paris a une nouvelle idée à 30ME au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le départ d'Adrien Rabiot étant acté, même si l'on ne sait pas si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fera ses valises durant ce mois de janvier ou l'été prochain, le club de la capitale doit impérativement lui trouver un remplaçant. Thomas Tuchel l'a dit sans détour mardi en conférence de presse, ce dossier est une priorité absolue, l'entraîneur allemand du PSG mettant une pression intense sur ses dirigeants. Et ce mercredi, Gianluca di Marzio, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato, affirme que le Paris SG a peut-être trouvé son bonheur en Serie A et plus précisément à l'AS Rome.

En effet, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient un oeil sur Lorenzo Pelligrini, joueur de 22 ans, lequel dispose d'une clause libératoire qui peut fluctuer entre 28 et 30ME en fonction du classement de la Roma quand cette option sera levée. Cependant, Gianluca di Marzio semble clair, le milieu de terrain italien ne devrait pas partir de l'AS Rome lors de ce mercato d'hiver, mais lors du prochain marché estival des transferts. Autrement dit, cela ne règle en rien, à priori, le problème actuel de Thomas Tuchel qui doit déjà faire sans Adrien Rabiot, sanctionné par Nasser Al-Khelaifi, et n'a toujours pas vu arriver le remplaçant de son milieu français.