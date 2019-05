PSG : Rabiot privé de Ligue des Champions, c'est possible grâce à MU

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Absent des terrains depuis le mois de décembre, Adrien Rabiot aura vécu une deuxième partie de saison complètement blanche au Paris Saint-Germain.

En fin de contrat en juin, et bien décidé à ne pas prolonger son bail depuis de longs mois, Adrien Rabiot partira donc libre lors du prochain mercato. Un nouveau couac pour le PSG. Mais une potentielle bonne affaire pour le milieu de terrain. Désireux d’intégrer l’effectif d’un grand club européen, le joueur de 24 ans souhaite toucher le pactole avec une prime à la signature de 10 millions d’euros. Sauf qu’avant de penser à tout cela, l’international français doit trouver une porte de sortie. Pisté en Liga, où l’Atlético de Madrid concurrence le Real ou le Barça, Rabiot pourrait finalement finir sa course en Angleterre. Et plus précisément à Manchester United.

En effet, d’après les informations du Manchester Evening, les Red Devils « surveillent toujours Rabiot et restent intéressés par la signature du Français ». En quête d’un nouveau renfort dans l’entrejeu, pour compenser le départ d’Ander Herrera... au PSG, Ole Gunnar Solskjaer considère Rabiot comme « une option idéale ». Pour rendre cette transaction possible, la direction de MU a récemment contacté l’entourage du titi parisien. Le plus dur reste cependant à faire, puisque United doit désormais convaincre Véronique, la mère et l’agent de Rabiot. Ce qui ne sera pas une mince affaire… Mais si Manchester le veut vraiment, les moyens financiers seront présents, à défaut du projet sportif, sachant que MU ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine.