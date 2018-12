PSG : Rabiot moins riche mais directement au Barça, les détails dévoilés

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot sera fixé sur son sort au début du mois de janvier.

Le feuilleton Rabiot touche à sa fin dans le club de la capitale française. Le milieu de terrain refusant toujours de prolonger son contrat au PSG, Antero Henrique a décidé d'exclure le joueur de 23 ans du groupe parisien pour la suite de la saison. Validé par Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaïfi, ce choix de snober Rabiot semble définitif. Autant dire que son avenir ne passe plus par Paris, mais plutôt par Barcelone. Ce qui signifie donc que la possibilité d'un départ dès janvier prend de plus en plus de poids. Une situation qui pourrait convenir à tout le monde, vu que le Barça récupèrerait un joueur à l'avance et que le PSG se débarrassait d'un sacré boulet. Mais pour que le transfert se réalise cet hiver, les deux clubs doivent encore se mettre d'accord sur un transfert. Ce qui est tout à fait possible selon Paris United.

« Éric Abidal devrait formuler une offre officielle à l’ouverture du mercato d’hiver, avec un salaire de 10 millions d’euros par an et 10 millions d’euros en guise de prime à la signature. Cette offre ne concernera qu’un transfert au mercato estival. Cette proposition est valable si le joueur arrive libre l’été prochain. Cela implique également qu’il doit accepter de ne pas figurer sur les feuilles de match jusque la fin de la saison. Parallèlement à cette opportunité, Abidal veut discuter avec Antero Henrique pour faire transférer Adrien Rabiot en janvier. Le cas échéant et afin d’amortir le transfert, la prime à la signature sera divisée par deux, soit 5 millions d’euros au lieu des 10 millions prévus », détaille le média parisien, qui estime donc que Rabiot a de grandes chances de filer à Barcelone durant le mercato hivernal. À moins que Véronique Rabiot n'en décide autrement, alors que son fils dispose aussi d'une offre, moins onéreuse, de la part de Tottenham.