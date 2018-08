PSG : Rabiot dragué par un ex du PSG aux dents longues

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Nouveau boss du recrutement du Milan AC, Leonardo va devoir faire des petits miracles pour remettre le club lombard sur les rails.

Difficultés économiques, performances sportives décevantes et dossiers à rallonge au mercato, le Milan AC sort d’une saison difficile, marquée par un nouveau changement de propriétaire. Celui qui fut directeur sportif du PSG au début des années QSI, va-t-il s’appuyer sur ses connaissances au sein du club de la capitale française pour flairer de bonnes affaires ? Possible quand on connaît son accointance avec Thiago Silva et le désir du défenseur brésilien de finir, à l’avenir, sa carrière chez les Rossoneri. Mais selon la presse italienne, c’est une autre prise, encore plus prestigieuse, que rêve de s’offrir Leonardo.

En effet, le Corriere dello Sport annonce que le Milan AC courtise désormais Adrien Rabiot. Suivi par le FC Barcelone, le Français semble parti pour rester à Paris, même s’il n’a toujours pas prolongé son bail. Ses discussions avec Tuchel et sa bonne préparation ont en tout cas permis de calmer ce dossier qui pouvait être brûlant au mois de juillet. Mais de son côté, Leonardo estime que le projet milanais, avec Rabiot en chef de file, aurait de l’allure et une offre à 30 ME à un an de la fin de son contrat pourrait faire craquer le PSG. Difficile de voir le milieu de terrain opter pour une équipe qui ne dispute plus la Ligue des Champions ces dernières années, même s’il n’est pas, depuis le début de sa carrière, à une décision surprenante près.