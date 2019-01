PSG : Rabiot devient un sujet très gênant au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désespérément à la recherche d’un milieu défensif en ce mois de janvier, Paris continue de placardiser Adrien Rabiot, lequel a refusé de prolonger son contrat en faveur de son club formateur. Et du côté de Nasser Al-Khelaïfi, tout est très clair : l’international français ne portera plus les couleurs du PSG en compétition officielle. Une décision que regrette Thomas Tuchel, lequel l'a plusieurs fois fait savoir ces derniers jours. En plus concrètement, selon L’Equipe, le technicien allemand pousse fort en interne pour que Rabiot ait l’autorisation de jouer après le 31 janvier, dans le cas où il ne serait pas transféré durant le mercato hivernal.

« Il risque d’y avoir des débats et des divergences internes sur cette question entre l’entraîneur allemand et ses dirigeants » confirme le quotidien, qui explique qu’il est totalement hallucinant aux yeux de Thomas Tuchel de se priver d’Adrien Rabiot, tandis que certaines écuries comme Arsenal ou Manchester United ne se privent pas pour utiliser des éléments en fin de contrat (Ramsey, Herrera). « Se priver du Français alors même qu’il y a une pénurie dans l’effectif et dépenser plusieurs millions d’euros cet hiver pour un renfort laisse pantois sur la stratégie des décideurs parisiens et leur gestion, depuis au moins deux ans », précise le journal national. Reste désormais à savoir comment Thomas Tuchel gèrera ce gros point de désaccord avec sa direction dans les prochaines semaines…