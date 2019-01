PSG : Rabiot au PSG, Thiago Silva n'en peut plus

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat dans six mois, Adrien Rabiot a pris sa décision : il ne prolongera pas son bail dans la capitale française.

Une décision qui a poussé Nasser Al-Khelaïfi à l’écarter du groupe professionnel depuis plusieurs semaines. Et cela alors que le PSG a cruellement besoin de renforts dans ce secteur de jeu. Une décision controversée en interne puisque Thomas Tuchel militerait pour le retour de l’international français au sein du groupe à l’issue du mercato hivernal, dans le cas où il ne serait pas vendu. Au contraire, le capitaine Thiago Silva estime que Paris doit tourner la page et que l’aventure entre le PSG et Adrien Rabiot est terminée.

« La décision d'écarter Rabiot, je ne dis pas que c'est une erreur. Le joueur a pris sa décision, le club aussi a pris sa décision. C'est dommage parce que c'est un bon garçon, un bon mec, mais il a fait son choix et il faut le respecter. Maintenant il faut travailler sur un milieu qui pourra nous aider pour le futur. Parce qu'Adrien je crois que c'est fini » a expliqué le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, interrogé par TF1. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Nasser Al-Khelaïfi, lequel décide clairement de tout dans le dossier Adrien Rabiot depuis de longues semaines au Paris Saint-Germain. Et qui ne semble pas vraiment prendre en compte l’avis de Thomas Tuchel concernant l’international français…