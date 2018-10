PSG : Quitter le PSG pour l'Italie, c'était une évidence pour Pastore

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Javier Pastore a quitté la capitale française cet été.

Et l’international argentin a retrouvé un championnat qu’il connaît sur le bout des doigts puisqu’il a signé son grand retour en Italie. Désormais, c’est les couleurs de l’AS Roma que l’ex-Parisien défend. Et dans une interview accordée à beIN SPORTS, Javier Pastore a avoué que retourner en Italie était pour lui (et sa famille) une évidence cet été.

« La Serie A était le championnat où je devais revenir. Je voulais retourner en Italie car je connais déjà le championnat. Je l’avais trouvé bien. Ma femme est italienne, et ma famille a poussé beaucoup pour venir ici, c’est vrai » a confirmé Javier Pastore, lequel a été transféré pour plus de 24ME par le PSG à Rome. Mais malheureusement pour le meneur de jeu argentin, ce transfert n’a pas résolu ses problèmes physiques récurrents, notamment au mollet. Espérons pour lui et les supporters de l’AS Roma, déjà enchantés par certains buts venus d’ailleurs d’El Flaco, que tout cela se règle assez rapidement…