PSG : Que manigance le père de Neymar avec le Qatar ?

Par Adrien Barbet

Le père de Neymar est désormais une personnalité très bien connue du football. Agent de son fils, Neymar Senior est souvent en négociation avec différents partenaires ou sponsors pour diriger la carrière de son enfant. Il vient cette fois d'entrer en discussion avec le Qatar.

Racheté par le Qatar en 2011, le PSG est l'un des clubs européens les plus attractifs au monde. Mais à l'instar de ce que fait INEOS ou Red Bull, Qatar Sports Investments (QSI) souhaite étendre son empire. Récemment, la société dirigée par le gouvernement qatari est entrée dans le capital du club portugais de Braga et selon les renseignements de L'Équipe, QSI est très proche de faire la même chose avec l'équipe espagnole de Malaga. QSI aimerait également s'exporter hors de l'Europe et toucher un continent qui regorge de talents, l'Amérique du Sud. Pour faciliter son implantation, la Qatar est entré quelque chose avec Neymar Senior. Pendant que son fils est annoncé sur le départ au PSG avec une opportunité de rejoindre Manchester United, également proche de passer sous pavillon qatari, Neymar Senior joue l'entremetteur avec Santos et QSI.

Le père de Neymar offre ses services à QSI

Selon les informations de Globo Esporte, QSI est en discussion avec l'équipe brésilienne de Santos, club formateur de Neymar. QSI a déjà entamé des rapprochements avec Andres Rueda, le président de Santos. Ce rapprochement a été possible grâce à Neymar Senior qui garde un lié très fort avec l'ancien club de son fils. L'ancien footballeur, aujourd'hui âgé de 58 ans pourrait donc permettre à QSI d'investir dans Santos et ainsi, faciliter les transferts entre le PSG et le club huit fois champion du Brésil. Cela laisse également entendre que le clan Neymar et le PSG sont pour le moment, voués à rester proches et donc, que l'attaquant a de fortes chances de rester au club cet été, malgré les nombreuses rumeurs de départ. Ou si un départ il devait y avoir, il n'y aurait probablement de clash médiatique en vue, sachant les intérêts combinés des deux camps.