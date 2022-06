PSG : Que fait Nasser Al-Khelaifi ? La révolution renvoyée à plus tard !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le président du Paris Saint-Germain avait promis des annonces très rapides lors de la prolongation de contre de Kylian Mbappé. A priori, Nasser Al-Khelaifi a actuellement autre chose à faire que gérer le PSG.

En marge de la conférence de presse qui se tenait au Parc des Princes après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le président du Paris Saint-Germain, totalement euphorique, confiait que les énormes changements prévus au sein du club de la capitale étaient imminents. « Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements », avait indiqué Nasser Al-Khelaifi il y a dix jours. Depuis, c’est le silence-radio absolu, le patron du PSG ayant de nouveau disparu de la circulation, alors que tout le monde se demande ce qu’il adviendra de Leonardo et de Mauricio Pochettino, promis à un départ avec de grosses indemnités financières. La révolution promise n’arrive pas et certains s’interrogent sur la stratégie de Paris, notamment concernant la venue de Luis Campos au poste de directeur sportif ou avec une autre mission. La semaine passée, la presse italienne indiquait que le Portugais n’était pas très chaud à l'idée de s’installer à Paris, ce qui était un vrai casse-tête. Ce mercredi, RMC confirme que les négociations ne sont pas finies, pour une seule cause.

Nasser Al-Khelaifi ne bosse pas sur le PSG actuellement

La radio affirme que si Luis Campos est bien à Doha actuellement, et que ce dernier s'attendait à être officialisé dans ses nouvelles fonctions au PSG, ce qui devait marquer la fin de l'ère Leonardo, rien ne se déroule comme le dirigeant portugais l'attendait. Luis Campos travaille sur les dossiers qu'ils devraient avoir à gérer à Paris, mais il doit patienter pour une raison à la fois très simple, mais surtout très étonnante. « Il faut attendre que le président Nasser Al-Khelaifi soit pleinement disponible pour finaliser », explique le média. Autrement dit, après avoir promis que Paris allait rapidement se mettre en ordre de marche pour la saison prochaine, le dirigeant qatari a désormais d'autres priorités que recruter un directeur sportif. De quoi laisser dubitatif, d'autant que Nasser Al-Khelaifi doit également finaliser la venue d'un entraîneur, sauf s'il a été décidé de conserver Mauricio Pochettino.

Nuno Mendes, seul dossier finalisé par le PSG

Pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui pensaient que tout allait se régler dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, c'est une petite douche froide d'autant que d'autres clubs avancent dans le même temps. Zidane ou pas Zidane, Dembélé ou pas Dembélé, Pogba ou pas Pogba, les questions sont très nombreuses autour du PSG version 2022-2023, il serait temps que Nasser Al-Khelaifi s'y colle à 100%. Pour rappel, le patron du Paris Saint-Germain, invité au repas officiel avant la finale de la Ligue des champions, avait brillé par son absence.