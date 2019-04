PSG : Quand Neymar s'en veut de ne pas avoir plongé

Dans : PSG, Ligue 1, RCSA.

Thierry Laurey ne va probablement pas aimer, mais Neymar est revenu sur sa blessure lors du match face à Strasbourg.

Selon lui, les coups reçus tout au long de l’action ont directement débouché sur sa rechute et sa longue absence. Si le Brésilien a souvent été accusé de simuler, de plonger ou d’exagérer les fautes subies, il a pris la parole dans la presse de son pays pour expliquer que justement, c’est en voulant résister aux nombreuses fautes subies sur la même action qu’il a fini par se blesser. Et ça, il ne le digère pas.

« On dit que je plonge mais je me suis blessé car j'ai refusé de me laisser tomber. J'ai pris trois, quatre coups et je suis resté debout, et c'est après que je me suis blessé. Les critiques sont peut-être liées à la manière dont je joue sur le terrain, au fait que mes adversaires sont agacés. Mais dans ce cas, on commence à donner raison aux joueurs qui mettent des coups et qui font des fautes par rapport à ceux qui dribblent et ceux qui marquent », a livré l’attaquant du Paris Saint-Germain sur la version brésilienne de Fox Sports. Si l’accumulation de faute sur cette fameuse action peut en effet avoir fragilisé le pied du Brésilien, son retour précipité à la fin de la saison dernière pour disputer la Coupe du monde laisse à penser que cette rechute avait de grandes chances de se produire.