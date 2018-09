PSG : QSI n'a jamais été aussi mauvais au mercato, ce sondage est cash

Dans : PSG, Mercato.

Interrogé sur le dernier mercato estival du Paris Saint-Germain, le public français est sans appel : le club de la capitale a bien réalisé son pire marché sous l'ère QSI.

« Je ne suis pas convaincu à 100 % par notre mercato ». Au début du mois de septembre, Thomas Tuchel faisait ce triste aveu sur le recrutement du PSG au micro de RMC. En quête d'un nouveau milieu défensif pour remplacer Thiago Motta, l'entraîneur allemand n'a reçu aucun renfort à ce poste clé... Et pourtant, Paris a déboursé plus de 50 millions d'euros sur le mercato pour s'attacher les services de Kehrer, un défenseur d'avenir mais pas forcément au niveau pour l'instant, et de Bernat, qui n'a pas vraiment le profil du latéral gauche de très haut niveau que Paris recherchait pour épauler Kurzawa... Pour le reste, Choupo-Moting a débarqué pour jouer le rôle de doublure de Cavani, et Buffon est arrivé libre en provenance de la Juventus.

Pas forcément le mercato attendu, surtout que Lo Celso est parti en prêt au Betis Séville... Des choix incompréhensibles d'après le public tricolore. Puisque selon 89 % des votants de France Football, « le PSG a fait son pire mercato de l'ère QSI ». Un verdict logique, vu que le PSG avait notamment recruté Neymar et Mbappé en 2017. À cause du spectre du fair-play financier de l'UEFA, Paris a donc refreiné ses ambitions. Ce qui se ressent sur le terrain, vu que Paris a perdu son premier match de Ligue des Champions face à Liverpool mardi dernier (2-3)...