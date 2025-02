PSG ‍: Qatar Go Home, Daniel Riolo ne pleurera pas

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Qatar aurait timidement menacé de se désengager totalement du Paris Saint-Germain et de retirer ses investissements en France à cause des affaires judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi. Daniel Riolo, lui, ne voit aucun mal à ce que les Qataris s’en aillent.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Après l’annonce de la mise en examen de Nasser al-Khelaïfi pour complicité d’abus de pouvoir dans l’affaire Lagardère, plusieurs médias français ont évoqué des menaces du Qatar, lequel pourrait se désengager totalement de ses investissements en France. Le Paris Saint-Germain ne faisant d’ailleurs pas exception. En outre, l’information tombe au même moment que les rumeurs de l’intérêt du richissime état du Golfe pour le rachat de Tottenham. Dans l’« After Foot » sur RMC, Daniel Riolo condamne les pratiques du Qatar et rigole des menaces des propriétaires du PSG.

« Ils finissent par flinguer un championnat qui n’existe même plus »

🗣️ @DanielRiolo sur les menaces du Qatar de quitter les PSG et la France : "Ils s'en vont du football français, et alors ? Qu'ils partent s'ils ne sont pas contents, mais évidemment c'est du bluff parce qu'ils ont trop d'intérêts ici." #RMCLive pic.twitter.com/EMEhcNGYeq — After Foot RMC (@AfterRMC) February 13, 2025

« Ils s’en vont du football et alors ? On va tous mourir ? C’est quoi le truc ? Ils arrivent parce que Nicolas Sarkozy les fait venir. Ils viennent, car leur intérêt est de monter en puissance, par le soft power, pour devenir un acteur politique majeur. On sait très bien pourquoi ils viennent, pas pour nos beaux yeux. Ce qu’ils font est très intéressant pour le football français grâce à BeIN Sports. Leur première période, je comprends et ne critique pas. Ce que je critique, c’est le plein pouvoir qu’on commence à leur donner. Ça devient insupportable qu’ils deviennent les patrons de tout. Au-delà des abus, c’est ce qui se passe avec CVC. Il y a une position d’ultradomination où ils finissent par flinguer un championnat qui n’existe même plus d’ailleurs. S’ils partent, des repreneurs, il va y en avoir des tonnes. Et après, il se passera quoi ? Partez si vous n’êtes pas contents. C’est évidemment du bluff, parce qu’ils ont trop d’intérêts ici. Je ne comprends pas les gens qui chialent. Le PSG a vécu avant, il vivra après », a lâché Daniel Riolo qui n’a absolument pas peur pour le PSG et pour le championnat de France si le Qatar se sépare du club de la capitale.

Le football français fait décidément couler beaucoup d’encre en ce moment. Entre la crise historique des droits TV et les menaces du Qatar, le groupe vit bien.