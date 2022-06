PSG : Problème réglé, Vitinha sera bien Parisien

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Vitinha au Paris Saint-Germain sera bien confirmé la semaine prochaine. L’opération a pris plus de temps que prévu à cause d’un dernier désaccord. Mais tout est désormais réglé pour le milieu du FC Porto.

Les premières recrues de Luis Campos sont en approche. Deux semaines après sa nomination, le conseiller football du Paris Saint-Germain finalise des dossiers importants. On sait que le Portugais n’est plus très loin d’un accord avec l’Inter Milan pour le défenseur central Milan Skriniar. Mais l’ancien dirigeant du LOSC s’est surtout activé pour renforcer l’entrejeu. Outre la piste menant au Lillois Renato Sanches, le successeur de Leonardo devrait d’abord boucler la venue de Vitinha.

PSG : Milan Skriniar en approche



Le PSG et l'Inter cherchent la meilleure solution pour finaliser le transfert du défenseur slovaque. Le joueur aurait déjà trouvé un accord avec le club parisien https://t.co/U8P0ls4zDR pic.twitter.com/NZqtkeBzVp — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 25, 2022

Cela fait maintenant plusieurs jours que le milieu du FC Porto est annoncé tout proche du Paris Saint-Germain. En réalité, les deux clubs ont bien trouvé un terrain d’entente sur le montant du transfert. L’opération atteindra les 40 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Mais il existait un dernier désaccord puisque les Parisiens souhaitaient régler la somme en deux fois, tandis que les Dragons la réclamaient en un seul versement. On ignore qui a finalement obtenu gain de cause. Quoi qu’il en soit, le quotidien sportif A Bola annonce un accord total.

Porto a déjà remplacé Vitinha

Le transfert de Vitinha devrait être bouclé la semaine prochaine. Sans doute un soulagement pour l’international portugais, actuellement en vacances, et qui n’attendrait que le feu vert de ses dirigeants pour aller passer sa visite médicale en faveur du Paris Saint-Germain. De son côté, le FC Porto n’a pas attendu l’accord définitif et encore moins l’officialisation. Pour compenser le départ imminent de Vitinha, le champion du Portugal serait sur le point de recruter André Almeida au Vitoria Guimarães, qui devrait récupérer entre 4 et 6 millions d’euros.