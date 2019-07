PSG : Prix, concurrence, les derniers détails du transfert de Gueye

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain tient enfin son milieu défensif, et c’était le joueur que voulait absolument Thomas Tuchel.

L’Equipe et RMC annoncent que le PSG a trouvé un accord avec Everton pour la venue d'Idrissa Gueye. Le montant de la transaction sera de 30 ME en cash, et 2 ME en bonus éventuels. Une somme bien moins importante que celle que voulait le club anglais l’hiver dernier pour lâcher l’ancien lillois. Mais ce dernier, malgré sa désolation, était resté sans broncher en Premier League, et avait ainsi joué le jeu pour un départ en fin de saison. L’idée de rejoindre un club qui a des ambitions en Ligue des Champions et un entraineur qui le veut absolument a totalement emballé Idrissa Gueye, qui a pourtant fait l’objet d’un forcing de dernière minute de la part de Manchester United.

Les Red Devils étaient capables de faire une proposition financière plus élevée, mais le choix du récent finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations était déjà fait. Son arrivée à Paris devrait se faire lundi ou mardi, avec la signature d’un contrat dont la durée varie selon les sources entre 4 et 5 ans. De quoi compléter en tout cas le marché des transferts parisiens, où Leonardo continue d’étoffer l’effectif avec des joueurs désirés par son entraineur, puisque le Brésilien souhaitait au départ faire le forcing pour Tiémoué Bakayoko, avant de se raviser.