PSG ‍: Primes et billets gratuits, Al-Khelaïfi régale les salariés

Par Eric Bethsy

Pour récompenser les 600 salariés du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi les a invités à Munich pour la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Les employés recevront également une partie de la prime de performance habituellement réservée aux joueurs.

C’est Noël en plein mois de mai au Paris Saint-Germain. Euphorique après la victoire contre Arsenal (0-1, 2-1) en demi-finales de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi se met à distribuer les cadeaux. Le président parisien a en effet décidé de récompenser les 600 salariés du club, tout d’abord avec un geste financier. Les employés auront droit à une partie de la prime de performance habituellement réservée aux joueurs, relaye Sky Sports. Mais ce n’est pas tout. Le Qatari a fait savoir aux salariés qu’ils seraient tous invités à Munich pour assister à la finale européenne face à l’Inter Milan le 31 mai.

Tous invités à l'Allianz Arena

« Chers collègues. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de l'UEFA Champions League masculine, a écrit Nasser Al-Khelaïfi dans une lettre. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle soirée inoubliable pour notre club, il nous reste une dernière étape majeure à franchir à Munich - une étape qui exigera de nous une concentration totale, une détermination sans faille et une unité absolue. La philosophie et les succès de notre club reposent sur la force de nos efforts collectifs - des joueurs sur le terrain, à notre staff technique, en passant par toutes les équipes de chaque département du Paris Saint-Germain. »

« Nous sommes également fiers d'être une seule et même famille - la famille Paris Saint-Germain - représentant avec fierté Paris et la France sur la plus grande scène internationale. C'est pourquoi l'ensemble de notre personnel aura la possibilité d'être aux côtés de notre équipe pour cette mission finale à Munich. Victoriano (Melero, le directeur général, ndlr) et l'équipe de direction reviendront vers vous très prochainement avec les modalités pratiques. Merci pour tous vos efforts, votre engagement, votre professionnalisme et votre passion pour le Paris Saint-Germain - des qualités qui continueront de nous rassembler et de nous porter dans les semaines à venir, à commencer par la finale de la Coupe de France, dès la semaine prochaine à Paris », a annoncé le président en espérant réunir la famille parisienne pour un sacre historique.