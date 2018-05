PSG : Prêt à jouer mais craintif, Neymar laisse le Brésil en suspens

Dans : PSG, Foot Mondial, Mondial 2018.

Un peu plus de trois mois après sa grave blessure au pied droit, Neymar retrouve ses sensations, bien loin du Paris Saint-Germain.

Neymar n'a plus joué le moindre match depuis sa sortie sur civière lors du Classique entre le club de la capitale française et l'Olympique de Marseille (3-0), le 25 février dernier. Mais l'attaquant de 26 ans voit enfin le bout du tunnel ! De retour à l'entraînement collectif depuis une grosse dizaine de jours, l'international brésilien monte clairement en puissance avant la Coupe du Monde 2018. Et le récent stage de préparation de la Seleçao dans son QG de Teresopolis lui montre qu'il est sur la bonne voie.

« Je ne suis pas encore à 100 %. Ça vient avec le temps. J'ai encore un peu peur de faire les mouvements en entier, mais il reste encore quelques jours avant nos débuts. Ça va prendre encore un peu de temps pour que cette peur s'en aille, mais je suis prêt à jouer. Rien ne peut m'en empêcher », a avoué, en zone mixte au siège de la fédération brésilienne, Neymar, qui va désormais revenir en Europe, et plus précisément à Londres, pour finir de préparer son Mondial. Il aura alors tout intérêt à accélérer son retour, tant le Brésil compte sur lui pour le Mondial qui débute désormais dans 15 jours.