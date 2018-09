PSG : Pourquoi les supporters refusent d’aller à Nice

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Pour tenter d’enchainer une huitième victoire consécutive en Ligue 1, le PSG se rendra à Nice ce samedi. Mais ce coup-ci, les joueurs de Thomas Tuchel auront un petit handicap puisqu’ils iront à l’Allianz Riviera sans leurs supporters. Et pourtant, ces derniers ne sont pas interdits de déplacement.

La raison de ce boycott ? La décision du Préfet de limiter la présence des fans du PSG à 200 personnes, et pas une de plus. Impossible pour le Collectif Ultra Paris et les autres habitués des déplacements de contenter aussi peu de monde, et Nice-Matin annonce ainsi que le PSG a fait savoir qu’aucun supporter ne serait présent dans le parcage officiel.