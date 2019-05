PSG : Pour une fois, cette rumeur sur Neymar va faire trembler Paris

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Depuis l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, de nombreuses rumeurs improbables le renvoient en Espagne. Mais cette dernière information semble plus crédible.

Car cette fois, le bruit de couloir est relayé par un certain Marcelo Bechler, le journaliste qui avait révélé le transfert du Brésilien au club de la capitale. Deux ans plus tard, l'informateur d’Esporte Interativo affirme qu’un nouveau départ du Parisien est envisageable. « Il est de plus en plus proche de revenir à Barcelone », a indiqué le spécialiste, qui évoque cependant « une opération très complexe ».

Et pour cause, sans parler de l'intransigeance du PSG, la direction du Barça serait partagée concernant son ancien ailier, considéré comme un traître après son départ forcé. En attendant que le champion d’Espagne se décide, plusieurs joueurs barcelonais seraient au courant des intentions de Neymar, dont l’entourage deviendrait pessimiste sur son avenir à Paris. Actuellement en sélection pour préparer la Copa América, l’international auriverde aurait-il planifié un sale coup cet été ?