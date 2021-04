PSG : Pochettino révèle un énorme risque avec Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Liés au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Neymar et Kylian Mbappé font le bonheur de Mauricio Pochettino qui souhaite les voir prolonger. Rien n’est encore acté et pourtant, l’entraîneur argentin admet que ses dirigeants n’ont pas de plan B.

Le Paris Saint-Germain à peine qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, son président Nasser Al-Khelaïfi s’empressait de mettre la pression sur Neymar et Kylian Mbappé. Le patron du club de la capitale attend leurs prolongations respectives. Tout comme l’entraîneur Mauricio Pochettino qui confirme qu’il s’agit des deux priorités du PSG. « L’objectif de Paris est de garder ses meilleurs joueurs et d’avoir les éléments pour gagner quelque chose d’important, comme la Ligue des Champions, a confié l’Argentin à la Cadena SER. Le club fait tout son possible pour garder Neymar et Mbappé. »

A priori, c’est bien parti pour Neymar. Alors que le Français, attiré par le Real Madrid, continue de réfléchir. Une situation incertaine qui n’empêche pas Mauricio Pochettino d’afficher une certaine confiance. « Mbappé et moi avons de très bonnes relations. Aujourd’hui, je suis très optimiste et je me battrai de toutes mes forces pour qu’il reste, a prévenu le technicien. Je pense que Mbappé jouera à Paris la saison prochaine, le club fera tous les efforts. La priorité, c'est que les deux joueurs prolongent. On ne pense à aucun autre plan sans ces joueurs pour l'avenir. »

Le « défi » pour Neymar

Le PSG n’aurait donc prévu aucune piste en cas de départs des deux stars. Plutôt difficile à croire… Quoi qu'il en soit, le coach parisien peut déjà savourer la fin de saison excitante avec un Neymar en excellente forme. « Le défi, c'est d'avoir Neymar au top physiquement parce qu'il a énormément de talent. Sa capacité à dribbler, à se sortir de situations difficiles... C'est un joueur qui sort des terrains de rue et il garde ces choses. C'est du talent pur et il l'a démontré contre le Bayern. C'est pour moi l'un des meilleurs, je pense qu'il est à ce niveau ultime », a encensé Mauricio Pochettino, qui n’imagine pas la vie sans Neymar ni Mbappé.