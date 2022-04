PSG : Pochettino part à Tottenham, les paris sont lancés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris Saint-Germain a officiellement été sacré champion de France après son match nul face au RC Lens samedi dernier. Le club de la capitale va désormais pouvoir lancer les grandes manoeuvres avec le départ de Mauricio Pochettino.

Le PSG a marqué un peu plus l'histoire du football français le week-end dernier. En effet, le club de la capitale a décroché son dixième titre de champion de France. De quoi égaler le record précédemment détenu par l'AS Saint-Etienne. Désormais, la direction va pouvoir se concentrer sur la prochaine intersaison. Et du lourd est prévu par le PSG. Outre le dossier Kylian Mbappé, qui monopolise logiquement l'attention, Doha compte bien changer pas mal de têtes et personne ne semble à l'abri. Surtout pas Mauricio Pochettino, qui va s'ajouter à la longue liste des entraîneurs étant passés sur le banc parisien depuis le rachat par QSI en 2011.

Le Qatar va se déjuger et virer Pochettino

Selon les informations sorties par Le Parisien ces dernières heures, l'entraîneur argentin veut quitter le PSG et est prêt à négocier sa sortie contre un chèque de 15 millions d'euros. Une "bonne nouvelle" pour le club de la capitale, qui souhaite aussi en finir avec l'ancien coach de Tottenham. Reste maintenant à savoir où rebondira Pochettino, lui qui ne devrait pas manquer de propositions. Et ce n'est pas Betfair qui dira le contraire, puisque la firme anglaise s'est saisie du dossier.

Pochettino vers un retour à Tottenham, ça s'emballe

🚨 Le PSG finalise le limogeage de Mauricio Pochettino et considère Antonio Conte comme un possible remplaçant.



(@TimesSport) pic.twitter.com/69tNiWVRMn — Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2022

Si l'on en croit les cotes de la société anglaise de paris en ligne, Pochettino va rebondir en Premier League. Et pas dans n'importe quel club, car sa cote pour finir à Tottenham, son ancien club, est de 10/11. Une cote très élevée pour l'Argentin, qui pourrait aussi aller du côté du Real Madrid, avec une cote à 7/2. Suivent la Juve avec 6/1 et le Borussia Dortmund avec 9/1... Une chose est sûre, Pochettino ne rejoindra pas Manchester United, qui a privilégié le recrutement d'Erik ten Hag. L'été sera chaud du côté des entraîneurs et on devrait assister à un jeu des chaises musicales impressionnant, alors que le PSG hésite de son côté entre la possibilité de faire venir Antonio Conte, coach de... Tottenham et celle qui est le choix numéro 1 de l'Emir, à savoir Zinedine Zidane. Cependant, la piste menant à Zinedine Zidane s'est refroidie, la légende française préférant attendre que le poste en équipe de France se libère, même si Didier Deschamps n'a pas encore fait savoir ce qu'il fera après le Mondial 2022 au Qatar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

Que les supporters du PSG préparent du popcorn. Car une fois que la saison sportive sera terminée, le feuilleton du mercato va prendre une ampleur assez considérable et dans l'ensemble des secteurs sportifs et techniques. C'est désormais très clair, Leonardo et Mauricio Pochettino vont passer à la trappe, Nasser Al-Khelaifi étant le seul à sauver sa tête selon les dernières infos en provenance de Doha. Mais en contrepartie, ce dernier va devoir frapper vite et fort pour faire oublier ses propres erreurs, des décisions qui seront scrutées de près par tout le monde après une année qui a dégénéré après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Karim Benzema ne se doutait probablement que son triplé contre Paris allait provoquer un tel chaos à venir.