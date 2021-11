PSG : Pochettino n'a pas prolongé, un tacle au Qatar ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que sa situation donne lieu à de nombreux débats, Mauricio Pochettino a fait une drôle de révélation concernant son contrat avec le PSG. Pas certain que du côté de Doha on apprécie.

Le vendredi 23 juillet dernier, alors que depuis des semaines des rumeurs circulaient sur le possible départ de Mauricio Pochettino afin de rejoindre Tottenham, le PSG avait officialisé la prolongation de contrat de l’entraîneur argentin jusqu’en juin 2023. « Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l'équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l'ambition et la vision du club pour l'avenir. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve », s’était réjoui Nasser Al-Khelaifi. Quelques mois plus tard, et alors que des doutes entourent toujours l’avenir de Mauricio Pochettino dans la capitale, l’ancien manager des Spurs a fait une confidence dans un long entretien accordé au Gardian. En effet, l’entraîneur du PSG avoue qu’il n’a pas prolongé de lui-même son contrat avec Paris, mais que ce sont les dirigeants qui ont levé l’option qui avait été prévue dans son premier contrat signé en janvier 2021.

Pochettino n'a pas prolongé au PSG, c'est le PSG qui l'a prolongé

Mauricio Pochettino a tenu à faire cette précision d’importance concernant sa carrière parisienne ainsi que celle de son staff. « Non, nous n'avons pas prolongé. Quand j'ai signé en janvier, c'était un an et demi plus l'option d'un an de plus. Le club a activé cette option. Si c’était pour décourager les Spurs ? Haha, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé au président et je n'ai pas demandé non plus à Leonardo, mais c’était peut-être ça », explique l’entraîneur argentin, qui est également revenu sur toutes les rumeurs qui ont circulé sur son désir éventuel de repartir à Tottenham au tout début de l’été lorsque les Spurs étaient encore en quête d’un coach. On ne sait jamais d'où viennent ces rumeurs et je suis une personne qui n'aime pas profiter de ces choses, c’est pourquoi je n'ai pas parlé. Les gens me critiquaient ici en France, les médias et disaient : « Pourquoi Mauricio ne donne-t-il pas sa parole de vouloir rester à Paris ? » Mais ce n’est pas moi qui ai lancé ces rumeurs, pourquoi devrais-je dire quelque chose ? Je n'ai pas besoin de clarifier les choses. Bien sûr, j'ai tout écouté. »