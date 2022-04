PSG : Pochettino est viré, mais il ne le sait pas encore

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après cette saison un peu décevante du PSG, qu'en est-il de l'avenir de Mauricio Pochettino au club. Si l'Argentin clame être confiant sur une suite de son aventure, cela est bien différent pour le PSG. Il manque juste à prévenir Pochettino en temps voulu.

« À 100% aujourd’hui, je reste au PSG l’an prochain et Kylian Mbappé sera là aussi », avait déclaré Mauricio Pochettino jeudi en conférence de presse. Malgré la forte pression du Real Madrid pour le jeune attaquant de 23 ans, il y a plus de chances de voir Mbappé parisien la saison prochaine que Pochettino. L'ensemble de la presse sportive française et européenne en est même convaincu, les heures de l'Argentin au PSG sont plus que jamais comptées et il faudrait un miracle pour le voir une saison supplémentaire à Paris. Il faut dire que l'élimination en ligue des champions face au Real Madrid, en mars dernier, a plombé sa côte dans la capitale.

Pochettino viré, l'Argentin est le seul à ne pas savoir

Un contexte qui tranche avec les déclarations et le calme de façade montré par l'Argentin. Ou bien Mauricio Pochettino est un bon acteur, ou c'est un partisan de la méthode Coué, ou il est totalement ignorant de son destin. C'est cette dernière option qui est privilégiée par Julien Laurens. Le journaliste français, correspondant d'ESPN, est formel. Pochettino va laisser sa place sur le banc parisien.

Mauricio Pochettino : “À 100% Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine.”



Mbappé qui attend Pochettino à la fin de la conférence de presse : pic.twitter.com/gF4rlGeISh — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 28, 2022

« Mauricio Pochettino n'a pas encore été informé par le PSG qu'il sera limogé à la fin de la saison », indique t-il grâce à ses sources au club. Deux problèmes restent pour la direction parisienne : payer les 15 millions d'euros restants de son contrat et trouver son successeur. Zinédine Zidane est toujours espéré mais Antonio Conte reste le plus proche du PSG à l'heure actuelle. La réponse viendra dans les semaines à venir tout comme la réalité cruelle qui attend Mauricio Pochettino à Paris.