PSG : Pochettino arrive avec Eriksen à Paris

Dans : PSG.

Ce n’est pas Messi, mais un joueur tient absolument à rejoindre le PSG maintenant que Mauricio Pochettino va en être aux commandes.

Changement de coach au Paris SG, et malgré les moyens économiques modérés, sans compter les dépenses liées au limogeage de Thomas Tuchel, cela pourrait signifier quelques investissements cet hiver. Un entraineur qui arrive à quelques jours du début du marché des transferts, cela n’est pas anodin et Mauricio Pochettino va bénéficier d’un certain crédit pour obtenir un renfort ou deux. Il n’est pas dit que Leonardo, qui sait se montrer très ferme sur ses choix, lui donne tout sur un plateau, mais une piste se dévoile comme une évidence ces derniers jours. La perspective de faire venir Christian Eriksen avait été évoquée à plusieurs reprises. Il faut dire que le Danois se morfond à l’Inter Milan, et se prépare à faire ses valises, lui qui n’a plus rien du métronome qui régulait le jeu de Tottenham.

A l’époque, Mauricio Pochettino en était le chef d’orchestre, et les deux hommes sont restés très proches. Voilà pourquoi ce dossier devient bouillant à l’approche de l’ouverture du mercato. En effet, le journaliste Nicolo Schira annonce que West Ham a fait des avances à l’Inter Milan pour récupérer le milieu de terrain sous la forme d’un prêt. Les discussions avancent bien, mais Eriksen préfère pour le moment esquiver royalement le sujet, puisqu’il espère désormais un appel de la part du futur entraineur du PSG, où il rêve de débarquer avec l’appui de l’Argentin. Une recrue qui pourrait plaire à Pochettino, qui a bien du remarquer que l’animation offensive était délicate dès que Neymar n’était plus sur le terrain. De quoi provoquer l’arrivée du Danois, y compris sous la forme d’un prêt comme l’Inter semble prêt à l’envisager?