PSG : Plus lent que Mitroglou, Dugarry humilie cette recrue

Cavani forfait et Mbappé sanctionné, c’est Eric Choupo-Moting qui a débuté le choc OM-PSG à la pointe de l’attaque parisienne.

Et si pour sa défense, il n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier, il faut tout de même avouer que l’international camerounais n’a pas fait grand-chose pour se rendre disponible. Son manque de vitesse ne lui a pas permis de se démarquer, au contraire d’un Kylian Mbappé dès son entrée en jeu. Interrogé sur le nouvel attaquant parisien sur RMC Sport, Christophe Dugarry n’a pas été tendre, comparant carrément l’ex-attaquant de Stoke City à un train de marchandise, plus lent que Kostas Mitroglou. La critique ultime, en somme…

« L’OM a cruellement manqué d’ambition face à ce PSG-là. Il y a un gros avantage quand tu joues face au PSG sans Mbappé, c'est que tu n'as pas à t'occuper de la profondeur. Tu as Choupo-Moting, un train de marchandises, même Mitroglou va plus vite que lui...Après quand Mbappé rentre, c'est un autre match et on le voit » a expliqué Christophe Dugarry, pour qui Marseille aurait dû profiter de l’absence de Mbappé et donc de la présence de Choupo-Moting pour se montrer davantage ambitieux et tenter de bousculer un peu plus l’équipe de Thomas Tuchel. Cela n’a pas été le cas, et l’entrée de l’international français a marqué la fin des espoirs pour la troupe de Rudi Garcia.