PSG : Pierre Ménès va faire économiser 70ME au Qatar

Très efficace depuis le début de la saison, Mauro Icardi traverse une période moins faste actuellement avec trois matchs sans le moindre but toutes compétitions confondues.

Muet face à Monaco au Parc des Princes puis à Louis II, l’international argentin a été sevré de ballons face au FC Lorient en 16es de finale de la Coupe de France au Moustoir. Et forcément, un Mauro Icardi qui ne marque pas n’est pas très utile pour le Paris Saint-Germain. C’est tout du moins la position très claire exprimée par le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès.

« Mauro Icardi ? On ne le voie pas ! Tout le monde, quand il y a un match du PSG, parle de ses statistiques. En général, il touche treize ballons par match ou une quinzaine, et il marque un, deux ou pas de but. Et quand il ne marque pas de but, comme ça a été le cas lors des deux matchs contre Monaco, force est de constater qu’il ne sert pas à grand-chose. Moi, ce n’est pas du tout ma came de joueur les mecs qui attendent pour la mettre au fond. Je n’aime pas ça. Au point où je me demande, si le PSG continue à progresser en Ligue des Champions, si ce n’est pas lui qui va sauter, même si sur tout ce qui est extra-sportif il n'y a rien à dire » a lâché Pierre Ménès, pour qui Mauro Icardi est clairement le moins indispensable des 4 fantastiques au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain…