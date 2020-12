PSG : Pierre Ménès scandalisé par le cas Neymar

Dans : PSG.

Sorti sur une civière en toute fin de match PSG-OL, Neymar fait l'objet d'un débat, certains étant limites satisfaits de voir le Brésilien finir comme cela. Pas Pierre Ménès.

Etre ou ne pas être victime, Neymar a une nouvelle fois fini un match avec la cheville en vrac suite à un tacle de Thiago Mendes. Pour les supporters du Paris Saint-Germain, cela commence à faire beaucoup, la star brésilienne prenant des coups de plus en plus durs, tandis que pour d’autres Neymar ne fait que payer son comportement chambreur sur les pelouses de Ligue 1. Et nombreux sont ceux à presque se réjouir de voir l’attaquant de la Seleçao et du PSG finir en larmes sur une civière. De quoi scandaliser Pierre Ménès, qui a bien du mal à comprendre qu’on puisse rigoler de la blessure de Neymar.

Via les réseaux sociaux, le consultant de Canal+ est donc entré dans la bataille rangée entre les anti et les pro Neymar. « Donc si j’ai bien compris c’est de la faute de Neymar s’il s’est blessé ? Autant supprimer le dribble . Et les mêmes se plaignent de la Ligue 1 », constate Pierre Ménès désabusé de voir ce qui ressemble un peu à de l’acharnement contre le joueur brésilien du Paris Saint-Germain.