PSG : Pierre Ménès pose la question qui fâche à Paris

Le Paris Saint-Germain jouera le 11 mars prochain sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et pour Pierre Ménès, si rien n'est perdu, il faut tout de même se poser des questions.

Pierre Ménès était plutôt confiant avant le déplacement du Paris Saint-Germain mardi soir à Dortmund, mais comme tout le monde le consultant de Canal+ a été estomaqué par le choix tactique de Thomas Tuchel, mais également par la superbe prestation d’Erling Haaland. Pour en revenir au PSG, Pierre Ménès pense que ce défaite 2-1 préserve les intérêts du club de la capitale, mais il avoue n’avoir plus aucune certitude concernant le vrai niveau de l’équipe de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Au point de ne pas trop savoir si ce Paris Saint-Germain là peut continuer sa route en Ligue des champions.

Sur son blog, le consultant de Canal+ affiche ses doutes. « On peut s’étonner de cette composition frileuse de Tuchel, qui avait mis en place une défense à trois centraux pour une seule vraie pointe en face, même si la pointe a quand même marqué deux buts. Et puis, pourquoi changer ce 4-4-2 qui fonctionnait si bien depuis trois mois ? (...) Je pense qu’au Parc, il n’y aura pas d’atermoiement et que Tuchel jouera en 4-4-2. Et puis on a vu avec le tir sur l’arête de Neymar juste après son but que cette défense du Borussia, dès lors qu’elle était sous pression, n’était pas non plus impériale. Compte tenu de la prestation des Parisiens, la défaite est logique. Mais je persiste à penser que cette équipe allemande est largement à la portée d’un bon PSG au match retour. Mais verra-t-on un bon PSG dans trois semaines ? Toute la question est là… », s’interroge Pierre Ménès, qui va probablement éviter de crier victoire trop tôt pour le Paris Saint-Germain comme il l’a parfois fait dans le passé.