PSG : Pierre Ménès l'annonce, la foudre va frapper Paris !

Tandis que la tension est encore montée d'un cran au Paris SG entre Leonardo et Thomas Tuchel, Pierre Ménès est persuadé que le duo va divorcer avant la fin de saison.

Recruté au PSG par l’Emir du Qatar, qui l’avait fait venir à Doha avant de valider son choix, Thomas Tuchel est ouvertement en guerre avec Leonardo. Si dans les couloirs du Parc des Princes il se dit que les deux hommes ne se saluent même plus, leurs récents propos face à la presse ont confirmé que le divorce était total entre l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain et le directeur sportif brésilien. Samedi, Thomas Tuchel a secoué le cocotier en faisant un choix tactique provocateur lors du PSG-Dijon. Et pour Pierre Ménès, il est évident que l’un des deux est de trop dans la capitale. Dans Pierrot Face Cam, le consultant de Canal+ affirme que ce duo va rapidement se désintégrer, avant même la fin de la saison 2020-2021.

Pierre Ménès ne croit plus à une cohabitation sereine au Paris Saint-Germain. « J’ai l’impression que Tuchel dit : « Vous avez vu ce qu’il fait Leonardo, c’est un peu de la merde », et je pense que ça ne peut pas durer. Le PSG ne peut pas avancer, progresser et avoir de la stabilité avec un directeur sportif et un entraîneur qui se tirent la bourre comme ça. Il va falloir faire des choix. Alors je ne sais pas ce que l’Emir va faire entre Tuchel, qui est son choix, et Leonardo. Mais voilà, il faut qu’il y en ait un des deux qui gagne ce match, parce que si ça reste en l’état ça n’ira pas ! », prévient le consultant de Canal+, qui ne voit pas les dirigeants du Paris Saint-Germain accepter cette cacophonie trop longtemps.