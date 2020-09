PSG : Pierre Ménès écoeuré par L'Equipe sur le cas Mbappé

Dans : PSG.

Dans un débat sur la chaîne L'Equipe concernant le possible départ de Kylian Mbappé du PSG, Omar da Fonseca a calmé les journalistes du quotidien sportif. Pierre Ménès jubile et balance.

Mardi, le quotidien L’Equipe faisait sa Une sur Kylian Mbappé et sur son avenir au Paris Saint-Germain, le média sportif évoquant l’intérêt énorme de Liverpool et du Real Madrid pour le champion du monde français. Et dans la foulée de cela, la chaine L’Equipe discutait de ce départ possible de Kylian Mbappé du PSG en présence d’un invité de prestige, Omar da Fonseca, ancien joueur et consultant. Alors que cela se gaussait ouvertement de la Ligue 1 et de son attractivité pour Mbappé, Omar da Fonseca est monté dans les tours et a calmé les journalistes, ce qui a provoqué quelques réactions de stupéfaction, notamment de la part de Mélisandre Gomez, reportrice au pôle football de L’Equipe.

« J’en ai marre qu’on France on continue à dire qu’on n’est pas un pays de sport, ou n’est pas à vouloir faire du foot. Quand j’entends Monsieur Bernard Lions dit qu’il a fait le tour, qu’il faut hausser le curseur, mais je dis qu’on ne fait jamais le tour. Est-ce que Messi, Totti, Maldini ils ont fait le tour des grands clubs ? Mais pourquoi on en est déjà à imaginer que la L1 n’est rien ? On est là pour conquérir, pas pour fuire (…) Il faut faire une pétition pour que Mbappé reste, il faut que Marseille revienne au plus haut, la Ligue 1 a un public, des stades, des diffuseurs … », a lancé Omar da Fonseca, qui a visiblement pris à revers ses interlocuteurs et son interlocutrice. Pour Pierre Ménès, cela n’est pas vraiment surprenant. « Leurs regards interdits presque choqués qu’on envisage que Mbappé puisse rester en France. Le mépris de Gomez . J’espère que les gens ont bien vu ça », a lancé le consultant de Canal+, ancien de L’Equipe et qui n’a jamais caché qu’il n’appréciait pas le virage pris par son ancien employeur.