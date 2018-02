PSG : Pierre Ménès dénonce les premiers coupables

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe.

Alors que tout le monde louait la décision d'Unai Emery de mettre Presnel Kimpembe à la place de Thiago Silva, ce qui a été un choix relativement payant, l'entraîneur espagnol du PSG s'est vite retrouvé au coeur des critiques après la défaite du Paris Saint-Germain à Madrid. Pour Pierre Ménès, si Unai Emery avait pris une bonne décision avant la rencontre, il s'est totalement raté durant le match. Mais le consultant de Canal+ a aussi ciblé quelqu'un d'autre.

« On ne pourra pas reprocher à Emery de ne pas avoir fait des choix forts (...) C’est surtout son coaching en cours de Match qui est en cause. Il nous a refait le coup du double arrière droit comme au Nou camp. Et Di Maria ?, fait remarquer Pierre Ménès, via Twitter, avant de s'attaquer à un joueur, Edinson Cavani. Neymar s’est fait matraquer tout le Match et c’était le principal danger devant avec le fantôme de Cavani.» Evoquant l'arbitrage de ce match, Pierre Ménès a résumé sa pensée : « Ha ben c’est le Real... »