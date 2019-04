PSG : Pierre Ménès dénonce ce bug XXL au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Une fois n’est pas coutume, Thomas Tuchel ne pouvait compter que sur seize joueurs lors du match contre Strasbourg, dimanche soir au Parc des Princes. Privé de Meunier, Neymar, Cavani ou encore Di Maria, le coach allemand se plaint régulièrement des limites d’un effectif trop limité en quantité selon lui. Et il a bien raison selon Pierre Ménès. En effet, le chroniqueur de Canal Plus a expliqué sur son blog qu’il était anormal selon lui qu’un club ayant le budget du Paris Saint-Germain ne soit même pas capable de cocher 18 noms sur la feuille de match lors de la 31e journée de Ligue 1.

Finalement, heureusement que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions… « Il est d’ailleurs à noter que, si Paris avait dû jouer en C1 la semaine prochaine, il aurait évolué sans Neymar, Cavani, Marquinhos, Di Maria et Meunier. Paris qui aura besoin d’un nul à Lille la semaine prochaine et en cas de défaite au stade Pierre-Mauroy, ce sera pour le prochain match au Parc, quand l’équipe aura récupéré des forces vives. Parce qu’il n’est quand même pas normal qu’un club qui a un tel budget ne soit pas capable d’aligner plus de seize joueurs sur son banc de touche. C’est vrai qu’il y a énormément de blessés, mais bon. On dit généralement qu’un grand club doit doubler tous les postes et c’est loin d’être le cas au PSG cette saison » a regretté Pierre Ménès, qui espère forcément que ce gros bug sera corrigé lors du prochain mercato.