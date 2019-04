PSG : Pierre Ménès dégoupille après la défaite de Paris à Montpellier

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un match sans enjeu pour Paris, le champion de France a réussi à faire encore pire. Même si tout le monde n’était pas sur le pont, le PSG conservait un 2-2 déjà bien décevant en fin de rencontre, avant une incroyable bourde de Paredes, qui perdait un ballon devant sa surface et offrait un but inespéré à Montpellier. De quoi faire fulminer Pierre Ménès, pas loin de penser que les défaites s’enchainent de manière dramatique et que cela pourrait avoir des conséquences pour tout le monde. En tout cas, du côté des joueurs, le consultant de Canal+ a ciblé les problèmes.

« Kimpembe, cela fait longtemps qu’il n’y est plus. Et cela ne date pas que de Manchester. C’était déjà le cas avant. Il y a des questions à se poser sur son avenir s’il ne se réveille pas. Le coup du mondial, on peut pas le servir toute la saison, il n’a joué qu’un match en Russie, c’est bon. Dès qu’il n’y a pas le taulier (Thiago Silva), il n’est plus là. Après, ce sont toujours les mêmes qui plombent l’équipe. Draxler et Paredes. Quand on voit que l’Argentine compte sur lui, on se rend compte à quel point c’est la misère pour cette sélection. Il ne s’est pas intégré, perd des ballons et il coûte encore très cher ce soir. Et je suis désolé de parler d’argent, mais il a coûté quand même beaucoup de sous. Pour ça… Si les défaites continuent à s’enchainer, les changements devront être encore plus profonds que prévu », a dénoncé Pierre Ménès sur Canal+.