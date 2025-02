PSG ‍: Pierre Ménès déconcerté par ce coup de folie à 70 millions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a payé 70 millions d’euros pour recruter Khvicha Kvaratskhelia au mercato d’hiver. Un transfert qui interroge Pierre Ménès pour une raison précise qui concerne l'utilisation du Géorgien dans la capitale.

Priorité de Luis Enrique l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia était finalement resté à Naples. Six mois plus tard, un accord a enfin été trouvé pour la venue de l’international géorgien dans la capitale contre 70 millions d’euros. Un excellent deal pour le PSG, qui n’a jamais abandonné l’idée de recruter l’attaquant de 24 ans et qui offre à Luis Enrique une munition supplémentaire dans le domaine offensif. Dimanche à Lyon, « Kvara » était titulaire aux côtés de Dembélé et de Barcola, mais l’ancien Napolitain n’a pas joué à son poste favori sur le côté gauche.

C’est justement cette question qui interroge Pierre Ménès, lequel a souligné dans sa dernière vidéo sur YouTube que le PSG avait payé une très grosse somme pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia… sans pour autant l’aligner dans la position où il est le meilleur, à savoir sur le côté gauche. Un problème sur le long terme pour le PSG ? « Kvara a été bon contre l’OL, il a fait son meilleur match avec le PSG. En plus, il n’a pas joué à son poste de prédilection puisque c’est ça le problème, c’est que Paris a payé 70 millions pour un spécialiste du côté gauche alors qu’ils en ont déjà un qui est en pleine éclosion, Barcola » explique d'abord Pierre Ménès avant de poursuivre.

70 ME pour Kvaratskhelia, Pierre Ménès a un doute

« Visiblement, Luis Enrique a décidé de laisser Barcola à son poste de prédilection, c’est à Kvara de faire les efforts. Mais à Lyon, que ce soit dans l’axe ou sur le côté, il commençait à passer ses dribbles, ce qui n’était pas le cas depuis qu’il était arrivé. Cela va faire une bonne option de plus pour Luis Enrique » a analysé l’ancien consultant de Canal+, qui se demande s’il était judicieux de recruter une star tel que Khvicha Kvaratskhelia pour venir concurrencer Bradley Barcola sur le côté gauche. Pour le moment, Luis Enrique a trouvé l’astuce afin de faire cohabiter tout ce beau monde en exilant le Géorgien sur le côté droit, mais il reste maintenant à voir si l’ancien Napolitain acceptera ce replacement très longtemps.