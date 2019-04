PSG : Pierre Ménès conseille à Al-Khelaifi de bondir sur ce joueur

Dans : PSG, Mercato.

A deux mois de l'ouverture du mercato d'été 2019, le Paris Saint-Germain est évidemment encore une fois au coeur de toutes les attentions. Après une saison marquée par l'énorme déception en Ligue des champions, le PSG sait qu'il faut impérativement renforcer son milieu de terrain, et densifier son banc de touche, histoire de ne pas se retrouver à faire jouer des Eric Choupo-Moting quand le rythme accélère. Mais avec les moyens financiers du Paris SG, les rumeurs les plus folles se multiplient et quotidiennement un nouveau nom sort, toujours à des prix colossaux.

Cependant, depuis plusieurs semaines, on affirme qu'Antero Henrique a déjà trouvé un vrai renfort en la personne d'Ander Herrera, le milieu espagnol de Manchester United, libre en fin de saison. Même si le joueur mancunien dément avoir déjà paraphé un accord avec le PSG, Pierre Ménès estime lui qu'il doit être la priorité n°1 du club de la capitale. « Le mercato du Paris Saint-Germain ? De toute façon on va entendre 300 noms pour le PSG. Moi je ferai Herrara en priorité il est libre », a confié, via Twitter, le consultant de Canal+, qui voit dans ce joueur la possible très belle affaire. A Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique de ficeler ce dossier afin d'offrir Ander Herrera à Thomas Tuchel.