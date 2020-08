PSG : Pierre Ménès clashe L'Equipe sur sa Une soporifique

Dans : PSG.

C’est le grand jour pour le Paris Saint-Germain, qui domine le championnat de France de très loin depuis 10 ans, et se voit enfin offrir la possibilité de remporter le titre européen après une série d’échecs cuisants.

En finale de la Ligue des Champions ce dimanche, Paris affrontera le Bayern Munich, pour une affiche de prestige entre les deux clubs qui méritent probablement le plus cette place. En France, il y a forcément des polémiques avant cette rencontre, notamment sur le soutien à apporter au PSG en dehors de la capitale, sur le port du maillot parisien autorisé à Marseille, ou sur les éventuelles festivités d’après-match en cette période sanitaire délicate. Concernant le soutien au PSG, L’Equipe n’a clairement pas fait dans le titre partisan ce dimanche. Sa Une montre ainsi une photo de Mbappé et Neuer, qui se tiennent la main par le biais d’un montage dont il ne vaut mieux pas regarder les détails, et avec le titre « Sommet Franco-Allemand ».

Un parallèle avec les relations politiques entre les deux pays, qui s’entendent de nouveau très bien ces derniers mois pour essayer de guider la politique européen. Pas vraiment de quoi faire réveiller les passions selon Pierre Ménès, qui a résumé cette Une par un message chambreur. « Surtout pas trop d’enthousiasme hein … », a prévenu le chroniqueur de Canal+, ancien journaliste de L’Equipe et qui se souvient que le seul journal sportif français avait par le passé soutenu bien plus vivement l’OM de ses épopées ou même Monaco. Dernier club français en finale de la C1 en 2004, l’ASM avait eu droit à un « Tous Monégasques » en Une du journal. Le PSG n’aura pas cet honneur, même si cela fait bien longtemps que le club de la capitale n’attend plus grand chose de positif venu de L’Equipe.