PSG : Pierre Ménès claque les rageux anti-Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après avoir été brillant contre Liverpool, Neymar a encore une fois démontré ses qualités dans l'ambiance surchauffée du Marakana mardi soir lors d'un Etoile Rouge-PSG décisif. La star brésilienne du Paris Saint-Germain a démontré à toute l'Europe qu'il n'était pas du genre à se cacher lorsque les enjeux se profilaient, comme certains l'accusaient parfois. Et pour Pierre Ménès, qui s'est confié sur son podcast, Neymar a clairement fait taire les critiques en rendant une copie presque parfaite face à une formation qui à domicile avait secoué Liverpool et Naples, et qui a tout tenté pour faire craquer l'ancien joueur du Barça.

« Neymar a été pour le coup formidable, dans la droite ligne de sa prestation contre Liverpool. Il a joué très simplement en première période ce qui ne l’a pas empêché d’être brillant. Après, en seconde période, il a fait du Neymar quand les Serbes ont mis un contrat sur sa tête. On le sait, il adore ça, il en rajoute, il provoque et du coup les coups francs se sont accumulés en sa faveur. Il a marqué un but incroyable de sang-froid, il a mis une passe décisive à Mbappé et il a enfin prouvé aux yeux des plus sceptiques que c’était un grand joueur et un grand joueur de grand match », fait remarquer un Pierre Ménès, qui a tout apprécié dans ce Neymar de gala face au club serbe.