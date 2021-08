PSG : Paul Pogba, une erreur fatale peut tout faire capoter

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore attaqué frontalement Manchester United concernant Paul Pogba, mais les dirigeants du club de Ligue 1 savent qu'il ne faudra pas venir avec une offre bas de gamme.

Le dossier Paul Pogba était parti sur un rythmé trépident au début de l’été, certains médias ayant même affirmé qu’au retour de l’Euro, le milieu de terrain tricolore de Manchester United avait déjà finalisé un accord avec le Paris Saint-Germain, Mino Raiola ayant profité de ses excellentes relations avec Leonardo pour prendre un peu d’avance. Depuis, et tandis que Paul Pogba s’apprête à reprendre l’entraînement en Angleterre après des vacances aux États-Unis, c’est le silence total. Le dossier n’a pas évolué, puisque le PSG n’a pas encore transmis d’offre aux Red Devils, et au sein des dirigeants de Manchester United on pense pouvoir encore changer la tendance et obtenir l’accord de Pogba pour une prolongation de contrat. C’est dans ce climat que Fabrizio Romano, le pape du mercato, est intervenu en direct ce lundi sur la chaîne de The United Stand, un site spécialisé sur Manchester United.

#mufc are not accepting a fee of around €40-45m. If PSG offer an important bid then they have chances to sign him but United also believe they have the chance to convince Pogba to sign a new deal. [@FabrizioRomano on United Stand YT]