Mercato : Pogba au PSG, la Juventus tremble !

Désireux de renforcer son effectif dans l’optique du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain cible Paul Pogba.

A en croire plusieurs médias européens, le PSG souhaite profiter des tensions entre le champion du monde français et Manchester United afin de réaliser le gros coup. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba a de grandes chances de quitter les Red Devils cet été, comme l’avait fait savoir Mino Raiola dans une interview accordée à la presse italienne il y a quelques semaines. Pour l’heure, on ne sait pas encore où La Pioche va rebondir. Ce qui est certain, c’est que les clubs intéressés ne manqueront pas. Un trio semble se dessiner dans ce dossier avec le Real Madrid, la Juventus Turin et donc le Paris Saint-Germain.

Avec son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino aux manettes, le PSG dispose d’un pouvoir de séduction important qui pourrait faire la différence selon Calcio Mercato. Et pour cause, le média transalpin n’est pas loin de considérer le champion de France en titre comme le grand favori dans la course à la signature de Paul Pogba. Conscient des arguments du Paris SG afin d’attirer Paul Pogba, le média indique que la Juventus Turin s’inquiète de plus en plus de la venue du club de la capitale française dans ce dossier à plusieurs dizaines de millions d’euros. Reste à savoir comment le Real Madrid se positionnera au sujet de Pogba. Pendant longtemps, le Français était la priorité absolue de Zinedine Zidane chez les Merengue, mais l’éclosion d’Eduardo Camavinga à ce poste a semble-t-il rabattu les cartes. Surtout, le Real Madrid souhaite toujours donner la priorité au recrutement de Kylian Mbappé, malgré la farouche volonté de l’Emir du Qatar de conserver l’attaquant de 22 ans à Paris…