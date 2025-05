PSG ‍: Patrick Vieira annonce la remontada d'Arsenal

Dans : PSG.

Arsenal a l'ambition de venir au Parc des Princes pour battre le PSG et ainsi se qualifier en finale de la Ligue des champions. Patrick Vieira pense que les Gunners ont les armes pour faire tomber le club de la capitale.

Le PSG et Arsenal partagent le fait de n'avoir jamais remporté la Ligue des champions. Forcément, les deux équipes ont une énorme motivation de rallier la finale de la compétition, qui aura lieu à Munich. Vainqueurs à l'Emirates Stadium, les hommes de Luis Enrique ont un petit avantage d'un but qu'ils comptent bien garder voire améliorer. De leur côté, les Gunners n'ont plus le choix et devront attaquer au Parc des Princes pour espérer remonter. Mikel Arteta a plus que jamais confiance en ses troupes, même s'il sait que certaines absences lui portent préjudice. Pour Patrick Vieira, tout est encore faisable et Arsenal va devoir montrer qu'il est un grand d'Europe face au PSG.

Arsenal a les armes pour se qualifier

Lors de quelques mots échangés avec The Telegraph, l'ancien des Gunners a en effet indiqué : « Je suis sûr à 100% qu'Arsenal à ce qu'il faut pour remonter son retard et se qualifier en finale. Honnêtement, je pense fortement qu'ils peuvent revenir. Je suis sûr à 100% que les joueurs et l'entraîneur le savent aussi. Il n'y pas de doute là-dessus. Ils devront jouer le match parfait à l'extérieur. Ils l'ont déjà fait et ils ont la qualité pour le faire encore. Ils ont encore une grande chance de se qualifier. Ils sont encore en vie. (...) Combien de fois Arsenal a-t-il remporté la Ligue des champions ? Zéro. On se souviendra donc de ce groupe de joueurs autant que des Invincibles parce qu'ils auront accompli quelque chose de vraiment spécial pour le club. Pour moi, ils seraient aussi importants et aussi grands que les Invincibles ». Réponse dans quelques heures donc. Mais une chose est déjà certaine, une équipe qui n'a jamais remporté la Ligue des champions sera présente en finale le 31 mai.