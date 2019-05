PSG : Pas assez « star », il ne signera jamais à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, MHSC.

A la recherche d’un gardien de but, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l’entourage de David De Gea.

Le club de la capitale a la volonté de passer un cap à ce poste, les performances de Gianluigi Buffon et d’Alphonse Areola étant jugées comme insuffisantes. Et le directeur sportif Antero Henrique a donc pris les choses en main. Mais pourquoi le PSG ne regarde-t-il pas du côté de la L1, où des gardiens comme Mike Maignan ou Benjamin Lecomte crèvent l’écran ? C’est la question que se pose le gardien de Montpellier, qui a néanmoins une idée sur la question…

« Je suis de là-bas, de Paris, c’est vrai. Mais tous ces bruits, c’est ultra-faux. Je pense que Paris, en toute honnêteté... Bon, ils ont déjà deux grands gardiens. Et puis, s’ils cherchent quelqu’un, ça leur ressemble plus d’aller chercher une star internationale que de venir me voir » a répondu dans L’Equipe Benjamin Lecomte, qui ne se fait pas vraiment d’illusions sur ses chances de signer dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain. A moins que le club de la capitale ne change d’un seul coup sa politique de recrutement à l’approche du mercato…