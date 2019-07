PSG : Pas assez guerrier, Mbappé prend un petit tacle

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne contre l’Inter Milan en match amical samedi, Kylian Mbappé a éprouvé de grosses difficultés à peser sur le jeu de son équipe. L’attaquant tricolore, qui désire plus que tout évoluer au poste de numéro neuf cette saison, doit encore progresser dans de nombreux domaines. Et pour Jean-Claude Lafargue, directeur de l’Institut National du Football, il est évident que le champion du monde 2018 n’est pas encore prêt à jouer seul en pointe. Interrogé par France Football, il détaille pourquoi. L’ancien Monégasque appréciera… ou pas.

« Kylian est plus attiré par l’axe que par le côté. Il doit vouloir s’installer définitivement comme n°9. Mais ce n’est pas si évident de le devenir. Il possède des qualités de vitesse, des qualités de perforations indéniables. Mais ce poste demande aussi de savoir jouer dos au but, d’être plus tueur dans le un contre un. Ce poste demande de vraies qualités de guerrier et un maximum d’engagement. Il ne faut pas le chouchouter, mais bien s’en occuper » a conseillé l’ancien entraîneur de Kylian Mbappé, pour qui le Parisien devra progresser sur de nombreux points avant d’être un réel numéro neuf à la Edinson Cavani.