PSG : Paris vise Griezmann au mercato d'été, c'est la bombe du jour !

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Paris Saint-Germain s’active pour renforcer son milieu de terrain.

Dans cette optique, Leandro Paredes semble aujourd’hui le joueur le plus proche de la capitale française, le milieu argentin du Zénith Saint-Pétersbourg ayant trouvé un accord de principe avec le PSG. Mais en parallèle, le champion de France en titre travaille sur d’autres dossiers, notamment en vue du mercato estival qui ouvrira ses portes en juin prochain. Et selon les informations obtenues par le journal AS, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont d’ores et déjà tranché en ce qui concerne la prochaine priorité offensive du club.

En effet, le média madrilène affirme que le Paris Saint-Germain a fait d’Antoine Griezmann sa priorité, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar l’été prochain. Un autre nom est lancé par la presse espagnole, celui de Karim Benzema. Mais c’est bien le buteur des Colchoneros qui figurerait aujourd’hui tout en haut de la short-list du PSG. « L’Atlético continue de le considérer comme une pièce maîtresse. Cette saison, il est encore le meilleur buteur du club. Mais en cas d’offre importante, les Colchoneros n’excluent pas un départ l’été prochain » peut-on lire sur le site du média. De toute évidence, il faudra sans doute faire chauffer le carnet de chèques pour s’offrir le natif de Mâcon, joueur star de l’équipe et payé comme un roi à l’Atlético Madrid. Mais l'idée d'un transfert est lancée...