PSG : Paris vache à lait du mercato, la France acusée

Depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, il a souvent été reproché au club de la capitale de surpayer les joueurs durant le mercato. Un phénomène peu étonnant dès lors qu’un état prend le contrôle d’un club selon Pierre Rondeau. Consultant économie pour RMC Sport, il explique que Paris est tout simplement devenu la vache à lait du football européen sur le marché des transferts. Mais malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, il est difficile pour le champion de France en titre de prendre des mesures pour stopper ce phénomène…

« Le PSG, c'est vraiment une vache à lait à ce niveau. A chaque période de mercato depuis l'arrivée des Qataris, depuis donc que le PSG est considéré comme une grande puissance économique, on considère que Paris doit payer des prix très élevés et des salaires très élevés. Comme les Qataris viennent avec beaucoup d'argent, les clubs vendeurs s'imaginent que le PSG a beaucoup d'argent et aura donc les moyens de pouvoir même beaucoup plus sur la table que la valeur réelle du joueur. Le joueur doit accepter de venir en Ligue 1, un championnat considéré comme moins notable que la Premier League ou la Liga et donc le PSG devra mettre plus d'argent sur la table. Et comme la France est un pays avec une fiscalité très élevée, le PSG qui négocie des contrats et salaires nets devra mécaniquement mettre plus d'argent sur la table pour que le joueur accepte de venir en France et en Ligue 1 » explique le spécialiste, qui estime qu’il sera difficile pour le PSG de ne plus surpayer les joueurs au mercato. Le club de la capitale doit donc composer avec cette donnée, qui ne fait évidemment pas ses affaires vis-à-vis du fair-play financier...