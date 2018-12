PSG : Paris sera fixé ce lundi pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur du but de l’ouverture du score dimanche soir à Bordeaux, Neymar inquiète au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le Brésilien est sorti sur blessure en seconde période. Une rechute, après sa blessure contractée avec la sélection il y a dix jours ? Selon RMC Sport, le staff médical du PSG sera fixé ce lundi. En effet, l’ancienne star du Barça passera des examens ce jour pour voir l’importance de la lésion et donc définir sa durée d’indisponibilité. Par ailleurs, la radio informe qu’Angel Di Maria a lui aussi été touché durant la rencontre, sans apporter plus de précisions. Pas d’inquiétudes en revanche concernant Kylian Mbappé. Si le Français a demandé le changement en deuxième mi-temps à Bordeaux, ne souffrirait que de crampes.