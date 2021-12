PSG : Paris s’invite dans le feuilleton Haaland !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que Kylian Mbappé pourrait partir cet été, le PSG songe à Erling Haaland afin de remplacer l’international français…

Ce n’est pas une information mais une confirmation : Kylian Mbappé et Erling Haaland seront les deux agitateurs principaux du prochain mercato estival. D’un côté, la star du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et pour l’instant, rien n’indique que Kylian Mbappé prolongera dans la capitale française. De l’autre côté, Erling Haaland dispose d’une clause à 75 millions d’euros dans son contrat avec le Borussia Dortmund, ce qui fait de lui un joueur accessible à un prix discount au vu de son statut du futur joueur du top 3 mondial. Et selon les informations de Sky Sport en Allemagne, les dossiers des deux joueurs pourraient être intimement liés avec le PSG au cœur de tous les dossiers. En effet, le média croit savoir que Paris, assez peu cité dans le feuilleton Haaland depuis le début des rumeurs, pense très fortement au Norvégien afin de combler un potentiel départ de Kylian Mbappé.

Haaland successeur de Mbappé au PSG ?

Très souvent associé au FC Barcelone et au Real Madrid, Erling Haaland pourrait donc finalement poursuivre sa carrière au PSG d’autant plus que l’agent du joueur -à savoir Mino Raiola- entretient d’excellents rapports avec le directeur sportif parisien Leonardo. Un autre candidat surprise à la signature d’Erling Haaland s’est par ailleurs manifesté au cours des derniers jours, il s’agit de Liverpool. Les Reds, qui jouent avec le même trio offensif depuis des années, pourraient chambouler leurs plans en intégrant Haaland à leur attaque de feu aux côtés de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Enfin, le Real Madrid est toujours sur le coup. Mais les Merengue ne sont pas pressés de recruter Haaland. Effectivement, la presse espagnole indique de son côté que le Real Madrid aimerait recruter le Norvégien en 2023, estimant que Karim Benzema a encore plusieurs mois au très haut niveau. Autrement dit, le Real se contenterait de Kylian Mbappé pour le prochain mercato estival. Il faut dire qu’avec l’explosion de Vinicius et la forme incroyable de Benzema, la venue d’Haaland à court terme n’est pas nécessaire pour le Real. Au contraire, pour le PSG, il y aurait urgence en cas de départ de Mbappé…